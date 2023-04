"Suo figlio ha avuto un incidente" Ma la donna non cade nel tranello e sventa il raggiro telefonico

Un’anziana di Firenze ha sventato una truffa del falso incidente. È accaduto ieri in un appartamento nella zona di Gavinana. Protagonista una pensionata fiorentina, 85 anni, che, secondo quanto ricostruito, intorno alle 14, ha ricevuto una telefonata da un uomo che le chiedeva urgentemente del denaro per rimediare a un fantomatico danno provocato dal figlio. La donna insospettita ha riattaccato il telefono. Poi ha chiamato il figlio e si è assicurata che non fosse coinvolto in alcun incidente stradale. È stato poi lui a contattare la polizia.