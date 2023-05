Summit fra investigatori Spuntano le certificazioni

L’ultimo controllo alle condizioni del treno merci, sviato lo scorso 20 aprile nel tratto ferroviario di Castello, risale al 18 febbraio di quest’anno. Si tratta di un certificato di “release to service“, che fa seguito a uno di “reimmissione in servizio“ del precedente tre novembre.

Dalle prime acquisizioni documentali della procura, che ha aperto un fascicolo sul deragliamento che ha di fatto diviso in due l’Italia per molte ore (e le cui ripercussioni sono state sofferte per giorni), sembra dunque che il carro, anche se abbastanza vetusto (dovrebbe essere stato prodotto non meno di trent’anni fa), fosse in possesso dei requisiti formali per circolare.

Ma quale sia stato il problema che ha causato lo sviamento del vagone dal binario, vagone finito poi contro la centrale elettrica che alimenta anche l’Alta velocità, ancora non è chiaro. Per questo, la procura, con il sostituto procuratore Ornella Galeotti, è sempre più intenzionata ad affidare una consulenza sulla vettura. Che resta in sequestro, nonostante le istanze dei proprietari del carico, che hanno fatto un’istanza per riavere il contenuto del container che, da Nola era diretto a Milano.

Previsto, a breve, un nuovo sopralluogo nel tratto in cui si è verificato lo sviamento, a cui parteciperanno anche gli organismi ministeriali di Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) e Digifema, Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, organo che svolge attiva investigative volte a individuare le cause di incidenti o inconvenienti d’esercizio.

Tra i pezzi del carro finiti sotto sequestro e oggetto di un più attento esame, ci sono anche le molle, elemento di collegamento tra il carro e le ruote. In quel punto, l’asse avrebbe ceduto, causando l’afflosciamento di una delle trenta carrozze del convoglio e il conseguente sviamento.

Vagone che poi, senza un assetto regolare, ha finito per andare a sbattere sui piloni elettrici dello snodo, causando il black out totale della circolazione per molte ore.

Nel fascicolo aperto dalla procura non ci sono indagati. Anche l’ipotesi di reato è stata modificata: non più danneggiamento aggravato, ma delitto colposo di pericolo.

