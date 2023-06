Sulle tracce di Gerusalemme

Ci sono luoghi più evocativi di altri, città nelle quali i viaggiatori sono pellegrini in cerca di senso e altre città dove un senso o una risposta la trovano. E’ il caso di Gerusalemme, un luogo dove “volano i poeti“, come recita il titolo del convegno di domani nella chiesa di San Giovanni all’Autostrada, dove dalle 10 interverranno studiosi, docenti e teologi chiamati a raccolta da don Vincenzo Arnone, non solo rettore della chiesa capolavoro di Michelucci, ma anche poeta e scrittore. Dopo i saluti del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, seguiranno le relazioni di Olaf Shom Kirtimukh, nato in India da una famiglia induista e accolto dalla chiesa cattolica, docente alla Lumsa e Luiss di Roma; di Brunetto Salvarani, scrittore e teologo, uno dei maggiori esperti del dialogo interreligioso, docente alla Facoltà teologica dell’Emilia Romagna.; di Renato Burigana, portavoce della Fondazione Giovanni Paolo II di Firenze e di don Vincenzo Arnone, rettore di San Giovanni all’Autostrada e appunto uomo di lettere. Coordina i lavori Maurizio Schoepflin, già docente di filosofia nei licei e presso l’Istituto di Scienze Religiose all’Apollinare di Roma e la Facoltà teologica dell’Italia Centrale di Firenze. Collaboratore di Avvenire.

Ciascuno affronterà un tema legato alla città santa, che Franco Cardini definisce “la nostra avventura interiore, il nostro eterno viaggio, la nostra vera crociata, la conquista di un senso da dare alla vita". Kirtimukh, per esempio, parlerà di Gerusalemme nella narrativa anglosassone e scandinava. Brunetto Salvarani, invece, illustrerà “Il libro di Zaffiro“ di Gilbert Sinoué, mentre Renato Burigana, giornalista e teologo, docente alla Facoltà teologica dell’Italia Centrale di Firenze, autore fra gli altri del volume “Narrare la fede“ si occuperà di Gerusalemme nella fatica delle parole. A don Vincenzo Arnone, infine, promotore del convegno, scrittore, saggista e autore di teatro, toccherà dare voce al tema della giornata “Gerusalemme, dove volano i poeti“. Gli intermezzi musicali sono affidati a Francesco Galli, organista e compositore, fondatore del Coro polifonico senese. Tra le sue composizioni, su commissione di Gabriele Lavia, le musiche per “L’Avaro“ di Moliere.