Firenze
Cronaca"Sulla sicurezza il Governo può fare di più"
26 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
In occasione dell’ultima manifestazione sulla sicurezza, in piazza Santa Maria Novella, "io mi sono preso delle belle critiche da parte dei relatori che prima di arrivare a parlare dell’amministrazione comunale, hanno parlato del governo incolpandolo, e hanno ragione, di non" fare "azioni efficaci in tutela della sicurezza della nostra città e delle città italiane. Hanno ragione: il governo italiano doveva fare e deve fare di più, da tutti i punti di vista".

È quanto ha dichiarato il capogruppo di Fi a Palazzo Vecchio Alberto Locchi durante la commissione Politiche per la promozione della legalità. Locchi ha attaccato anche l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio: "Capisco che il suo lavoro sia difficile, in questo momento le hanno messo accanto un consulente e lei non se lo aspettava - ha detto alludendo alla nomina di Stefano Ciurnelli -. È come se a me, quando lavoravo, avessero messo improvvisamente qualcuno accanto con la stessa mansione dubitando, forse, sulla mia efficacia".

Intanto sul tema sicurezza nei giorni scorsi è montato il caso via Palazzuolo, con residenti e commercianti che si lamentano per il continuo spaccio di droga e per l’impossibilità di ’viversi’ la strada. Dura anche la posizione di Bernabò Bocca, presidente della Fondazione Cr Firenze.

© Riproduzione riservata

Sicurezza urbana