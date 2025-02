Sul palcoscenico Andrew Harrison per ’Beloved Son’ di Murray Watts

Prodigo, ma amato non perché dissipato ma perché è un ’beloved son’, un figlio a cui non si rinuncia. Figlio ritornato, figlio salvato. È il tema al centro di ‘The Beloved Son’, scritto e diretto dal drammaturgo e sceneggiatore Murray Watts e interpretato da Andrew Harrison. Lo spettacolo alla St. Mark’s Anglican Church (via Maggio), oggi alle 18, su iniziativa di Justin Butcher e Julia Holden di J. Productions. L’opera è centrata su Henri Nouwen, teologo, accademico, scrittore e oratore cattolico, che lasciò il suo prestigioso ruolo di professore di teologia per vivere e lavorare con persone gravemente disabili.