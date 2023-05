Sul Maggio lo spettro della ‘cassa’ "Lavoratori non paghino errori altrui"

Nel momento in cui diventa decisivo remare tutti dalla stessa parte per salvare il Maggio Musicale, si profila anche una battaglia politica. Il commissario Onofrio Cutaia, nominato dal governo per rimettere orine nei conti, passa alle vie brevi: servono 10 milioni entro luglio. Un punto di non ritorno. "Entro quella data è necessario avere certezza delle risorse, altrimenti il Teatro non può andare avanti", è il grido disperato di Claudio Fantoni, della Slc-Cgil. Occorre, insomma, riparare alla falla creata negli anni addietro. E non si parla solo delle spese folli del soprintendente indagato Alexander Pereira, ma anche dell’insostenibilità a tutti nota di certe produzioni. Si parla di cassa integrazione per il personale, ma c’è da da capire come. I dipendenti del Maggio (al 2021) a tempo indeterminato sono 253 e 79 a tempo determinato per una spesa annua di oltre 20 milioni. "Si è strafatto sotto gli occhi di tutti – incalza Fantoni – E se c’è da stringere la cinghia non può essere chiesto un altro sacrificio ai lavoratori ai quali già dal 2014 è stato ridotto lo stipendio". Con una metafora il sindacalista fa capire che "se qualcuno è andato a cena fuori, non può far pagare il conto a chi era a casa digiuno".

Dunque tutti dentro, ognuno per la sua parte: Ministero,. Comune e Regione. "Nessuno escluso, perché sono tutti soci e ognuno deve fare la propria parte".

Anche se il governatore Eugenio Giani si rifiuta di fare "il bancomat", "prima di aver conosciuto nel dettaglio che cosa è accaduto". Ci si chiede, in sostanza, come sia stato possibile accumulare 8 milioni di debiti senza che chi era deputato a controllare si fosse accorto che il vaso stava traboccando.

Il commissario Ninni Cutaia domani sarà ascoltato in commissione controllo a Palazzo Vecchio alle 12. "Anche sabato abbiamo parlato con dipendenti del Maggio, su cui si continua a consumare un gioco politico pericoloso – dice Dmitrij Palagi si Sinistra Progetto Comune – Il problema non sono solo le spese folli di Pereira. Durante la gestione Chiarot ci si stava avvicinando a un difficile equilibrio. Poi si è voluto scommettere su una dimensione insostenibile. Il Maggio non può diventare terra di scontro tra Pd e Fratelli d’Italia, mentre i dipendenti si ritrovano di nuovo a sacrificare diritti e stipendi".

Ilaria Ulivelli