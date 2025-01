Suicidio assistito: il tribunale di Firenze dice no al farmaco per una malata 70enne

Il tribunale di Firenze ha confermato il diniego presentato dalla Asl Toscana Centro in merito alla fornitura dei farmaci necessari alla procedura di suicidio assistito, richiesto da una 70enne toscana, affetta da Bpco, malattia polmonare causata dal restringimento persistente delle vie aeree. La donna aveva ottenuto dalla stessa azienda sanitaria il via libera per l’accesso alla procedura di aiuto alla morte volontaria, resa legale in Italia dalla sentenza 2422019 sul caso CappatoDj Fabo. È quanto riferisce l’associazione Coscioni che aveva reso noto il caso della 70enne preannunciando il ricorso in appello della donna. I giudici, si spiega in una nota dell’associazione, "hanno confermato il diniego, ritenendo che i farmaci idonei fossero reperibili privatamente in Italia e che la signora, non essendo in uno stato di indigenza, potesse acquistarli".