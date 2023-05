"Sui treni non c’è sicurezza Serve protocollo coi lavoratori"

Dopo l’aggressione a Pontassieve su un treno regionale, il responsabile trasporti di FdI, Giampaolo Giannelli, interviene in modo deciso. Anche alla luce del fatto che episodi simili sono avvenuti recentemente anche in altre zone della Toscana, per esempio mella vicina provincia di Arezzo "Le stazioni - dice Giannelli - sono ormai diventate un vero e proprio far west e lo stesso accade per i mezzi del trasporto regionale. Tutto questo si svolge nell’imbarazzante silenzio dell’assessore regionale Baccelli. E’ evidente che la sicurezza di personale e passeggeri non rappresenti una priorità per la sinistra toscana. E’ indispensabile che si giunga quanto prima alla redazione di un protocollo d’intesa, che coinvolga anche i lavoratori, affrontando con fermezza la situazione, senza se senza ma".