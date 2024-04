Subsonica in concerto con "Realtà aumentata"

L’attesa è finita. I Subsonica stasera suoneranno alle 21 al Mandela Forum, e vedrà finalmente svelati live anche i nuovi brani del loro decimo album in studio "Realtà Aumentata", uscito lo scorso gennaio. "È un album che ha rinsaldato unanimemente il legame con i nostri e le nostre ’terrestri’, come non succedeva da tempo. Per fare spazio ai nuovi brani, suoneremo la scaletta più ampia e articolata di sempre". Su un palco largo oltre venti metri e di oltre quattro metri di profondità progettato da Jordan Babev, si nascondono 5 pedane autonome mobili che offrono incredibili possibilità di personalizzazione