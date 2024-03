Subito un freno ai femminicidi . Educare tutti al rispetto di genere

La parola femminicidio è ormai purtroppo entrata nel linguaggio comune; il suo primo uso risale a oltre trenta anni fa. Nel 1992 la criminologa Diana Russell usò questo termine per indicare "uccisioni di donne da parte di uomini per il solo fatto di essere donne". Ci sono voluti però oltre venti anni perché "femminicidio" entrasse a far parte dell’ordinamento giuridico italiano: la legge 119 del 2013 parlava di "disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere…" e conteneva varie volte la parola al suo interno. Nonostante questo e nonostante l’interesse crescente da parte dell’opinione pubblica, nel 2023 ci sono stati 126 casi di femminicidio, più di uno ogni tre giorni. Il caso di Giulia Cecchettin, rapita e uccisa nel novembre scorso dall’ex fidanzato a soli 22 anni, ad esempio, ha sconvolto l’Italia intera, per la dinamica che ha portato a una settimana di paura e speranza, con quest’ultima che è poi risultata vana.

Ma come si può evitare tutto questo? Il concetto fondamentale è quello dell’educazione al rispetto di genere, formula che, se non spiegata, rischia di rimanere vuota. Concretamente si parla, negli annunci di lavoro, di "donna delle pulizie" oppure si utilizza la formula "cercasi UNA baby sitter", come se solo il sesso femminile e non quello maschile fosse in grado di svolgere determinate mansioni. Viene a crearsi uno iato che "ghettizza" la donna, limitandola a occupazioni domestiche ed escludendola da altri tipi di lavoro socialmente più considerati. Questi ultimi, nonostante i recenti progressi, mostrano ancora una netta prevalenza di uomini.

Allo stesso modo, il mondo dello sport ha per lungo tempo alimentato questa cultura; l’esempio più popolare è quello del calcio, visto per decenni come attività fondamentalmente maschile. All’inverso la danza è tipicamente "da femmine". Per avere un panorama generazionale su questo problema abbiamo intervistato 22 persone della nostra scuola, di prima, di seconda e di terza e i risultati sono molto preoccupanti; il 45,4% (10 persone) non sa cosa voglia dire "educazione al rispetto di genere", il 36,3% (8 persone) ha una conoscenza insufficiente dell’argomento, mentre solo il 18,2% (4 persone) ha una cognizione completa di questo tema. Questi dati, oltre ad allarmare, fanno anche riflettere su quanto, nella società, ci sia una ristretta conoscenza dell’argomento.

Non si può quindi che impegnarsi affinché i principi di rispetto e di parità fra i sessi siano conosciuti dalla maggioranza della popolazione, non solo quella maschile.