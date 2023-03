Subito le scuse ma il calciatore può denunciare

FIRENZE

"Purtroppo quello che è successo nel dopo partita di sabato pomeriggio fra Rignanese e Floriagafir allo stadio ’Davide Astori’ – afferma il presidente della Rignanese, Rossano Degl’Innocenti – fa molto male al calcio. È un ennesimo fatto grave che danneggia lo sport che non può e deve accadere. Non c’è giustificazione e alibi: questi fatti non devono succedere, danneggia anche l’immagine della società Rignanese. Abbiamo provveduto a fare le nostre scuse al presidente della società Floriagafir e domani (oggi, ndr), come società Rignanese, prenderemo la decisione di espellere questo nostro tesserato dall’organico della squadra. C’è molta delusione e amarezza, anche da parte degli allenatori che si prodigano per insegnare ai ragazzi lo stile corretto di vita. Chi fa violenza – conclude il presidente Degl’Innocenti – per noi è fuori dallo sport".

"Episodio brutto - commenta il presidente della Floriagafir Paolo Ricci -, purtroppo siamo in mano a queste bande di facinorosi, spesso c’è questo tam tam via cellulare per raggiungere i campi ed assistere alle partite degli amici. La Rignanese ci ha chiamati, si è scusata per quanto accaduto. Purtroppo però il nostro ragazzo è dovuto andare a Ponte a Niccheri, ha il setto nasale rotto e adesso con la famiglia e la federazione valuteremo il da farsi, anche se sporgere denuncia. Responsabilità della società di casa? Trattandosi di un calciatore squalificato avranno pensato che volesse salutare i compagni a fine partita negli spogliatoi. Purtroppo non bisogna mai abbassare la guardia".

Rammaricato anche l’allenatore degli Allievi della Floriagafir, Francesco Fiorindi. "Era una partita fra due squadre che non hanno più niente da chiedere dal campionato, e questa animosità non aveva nessuna giustificazione".

G.P.