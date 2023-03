Subito il contributo della Regione per il 2023 Giani: "Anticipati un milione e 400mila euro"

Il contributo della Città Metropolitana da un milione e 200mila euro è già entrato nelle casse del Maggio. Entro qualche giorno arriveranno anche il milione e 400mila euro stanziato dalla Regione.

Il presidente Eugenio Giani ha firmato ieri il decreto per la liquidazione della prima tranche di fondi del 2023 destinati alla Fondazione, in modo che quanto prima il teatro possa avere le risorse per procedere all’ordinaria amministrazione, partendo dal pagamento degli stipendi dei lavoratori, che oggi non hanno avuto la busta paga.