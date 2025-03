Su WhatsApp arriva il canale del Comune

Il Comune di Fiesole ha attivato il suo canale WhatsApp ufficiale, un modo semplice e diretto per ricevere notizie di pubblica utilità e aggiornamenti in tempo reale sul proprio smartphone. Iscriversi è semplice e gratuito. Basta cliccare sul link dedicato, che contiene il collegamento diretto al canale, selezionare ’Iscriviti’ e attivare le notifiche. Per l’iscrizione non è necessario condividere il proprio numero di telefono. La lista dei canali seguiti è separata dalle chat classiche e si trova nella sezione ’Aggiornamenti’. Questo è il link per iscriversi: https://whatsapp.com/channel /0029Vb8W3IsFsn0WcgkoK41H. Il canale si affianca ai gruppi chat WhatsApp esistenti che rimarranno ancora attivi anche se l’obiettivo è arrivare a una loro graduale sostituzione. Per questo motivo il Comune invita tutti gli utenti interessati a iscriversi al nuovo canale.

D.G.