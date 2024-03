"Su due ruote è meglio. L’auto è penalizzante". I voti dei concorrenti

Una vittoria scontata quella di Marco ed Eleonora, partiti insieme al gruppone da Careggi e arrivati a San Lorenzo in nemmeno venti minuti pedalando: "Abbiamo rispettato, lo precisiamo, tutti i semafori e tutte le norme stradali, checché se ne dica sui ciclisti. Non c’è dubbio che la bici sia in mezzo più efficiente". Vero, sono allenati – "io neanche ho l’auto", precisa Marco – ma il tragitto è alla portata di tutti: "Per tratte così brevi come quelle urbane, si può fare a qualsiasi età senza sforzi. Utilizziamo la bici anche se piove, anzi a maggior ragione perché è quando la città si blocca ancora di più: basta vestirsi nel modo giusto". Però per agevolare la tratta c’è da ancora da fare: "C’è una ciclabile intermittente, tratti molto belli come viale Morgagni e piazza Dalmazia, poi si interrompe e finiamo in mezzo al traffico che è sempre un po’ problematico, però sinceramente non ci siamo imbattuti in nessun pericolo".

L’argento moralmente spetterebbe ai centauri Giulio e Filippo, ma per un quiproquo sono arrivati ultimi: "Avevamo capito che l’appuntamento era all’angolo tra via Faenza e via Nazionale". Un’esperienza nuova e divertente per loro: "Il motorino elettrico è silenzioso, è la cosa che ci ha colpito di più rispetto al cinquantino; le prestazioni, la guida e le tempistiche sono analoghe ma si fa meno rumore e non si inquina. Abbiamo viaggiato sempre a 30 all’ora senza sforare e possiamo dire che a Firenze ci si muove bene". "Ho trovato coda in auto in ingresso a Firenze verso lo scambiatore, mentre è stato molto più piacevole il viaggio in monopattino – racconta Lorenzo – ho anche incontrato un’amica anche se non mi son potuto fermare per il torneo in corso; altrimenti il vantaggio della mobilità dolce è fermarsi quando si vuole. Ci sono però molti semafori, sarebbe il caso di toglierne qualcuno e di dare precedenze ai pedoni se vogliamo che nelle città prevalgano sulle macchine. Allo scambiatore della Quiete non c’erano monopattini né posteggio per gli stessi, servirebbero favorire gli scambi. Ho rispettato semafori e sensi unici, ho preso una preferenziale ma con il monopattino si può, così come sono potuto entrare in zona pedonale. Ora dovrò portarlo al parcheggio e questo sarebbe un piccolo tempo aggiuntivo".

"Ho preso la tramvia a Careggi e sono sceso alla Stazione arrivando poi in pochi secondi. Si è creata un po’ di calca nel tram a Strozzi Fallaci ma con l’apposito spazio di blocco e la bici pieghevole ancora meno ingombrante, non ho riscontrato disagi", valuta Tommaso.

"Non c’era bisogno di dimostrarlo, ma negli orari di punta la velocità media in auto è molto bassa: il traffic index di Tom Tom mostra che a Firenze come in altre città è di 23 km/h. Quindi non c’è da aver paura delle zone 30 e della città 30, perché quello che conta è la scorrevolezza, che si otterrebbe spostando tutti quei viaggi in auto non necessari su altri mezzi – dice l’automobilista Lorenzo –. Più del 60% a Firenze sono inferiori a 5 km, sarebbero più facili in bici, piedi, mezzi pubblici, sharing. Abbiamo visto come sempre macchine da 5 posti con una persona sola: il coefficiente di occupazione veicolare è 1,2, e dimostra come ci spostiamo con mezzi pesanti e ingombranti inutilmente". "Siamo andati a piedi in Largo Caruso ad aspettare una decina di minuti il 20 a una fermata scomoda, marciapiede stretto e senza palina intelligente, né una panchina. Il viaggio poi è stato comodo e veloce: siamo scesi a Strozzi alle 9,20 e poi qua a piedi", è la valutazione di Sergio e Daniela.

C. C.