Su carta e on line c’è Toc, il magazine della Toscana circolare e sostenibile Prodotto editoriale della Multiutility

È in distribuzione e online Toc, il nuovo magazine della Toscana circolare e sostenibile. La rivista trimestrale è disponibile in versione cartacea e digitale ed ospita dati, numeri, approfondimenti, buone pratiche di sostenibilità ed economia circolare, oltreché storie ed esempi virtuosi, al fine di stimolare il dibattito su queste tematiche oltre i confini della Toscana. Un magazine di 64 pagine con 22 articoli, di cui 12 interviste a opinion leader, rappresentanti delle istituzioni, personaggi pubblici, dove si raccontano le possibili declinazioni della sostenibilità, dall’arte, all’innovazione tecnologica, passando per la moda e gli stili di vita, la comunicazione, il turismo e altro ancora. Direttore editoriale è Giuseppe Meduri, giornalista responsabile relazioni esterne della Multiutility toscana. Numerosi i collaboratori esterni che hanno collaborato al lavoro della redazione, coordinata da Francesca Calonaci e Leonardo Montaleni