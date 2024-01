Stupra la ex, 27enne condannato a 8 anni. Era in casa con la scusa di parlare

Firenze, 25 gennaio 2024 – L’ha stretta al collo, schiaffeggiandola e colpendola su viso e corpo. Poi l’ha violentata, nonostante le urla e le continue richieste di aiuto della ragazza, e si è fermato solo dopo l’irruzione nella stanza della coinquilina della vittima.

Atti violenti e feroci per cui un 27enne di Firenze, M. D., è stato condannato ieri in primo grado a otto anni di reclusione dal tribunale di Firenze. La pm Ornella Galeotti ne aveva chiesti nove, ma i giudici Serafina Cannatà, Filippo Aragona ed Elisabetta Pagliai, in composizione collegiale, hanno escluso l’uso di armi per minacciare la ragazza – assistita dagli avvocati Carlotta Cerquetti e Isabella Bevacqua – e poi compiere l’abuso sessuale, e assolto il giovane per la violazione di domicilio (lo stupro è avvenuto in camera da letto, dove sarebbe riuscito a entrare con una scusa).

I fatti risalgono a novembre 2022: i due si frequentano per qualche mese, la relazione però non va per il verso giusto e la giovane decide di allontanarsi per un breve periodo. Una crisi che lui però non è intenzionato ad accettare.

Nel frattempo continua lo scambio di messaggi e sporadici incontri, fino a una sera di inizio novembre, quando il 27enne comincia a tartassare di chiamate la ragazza, e con una scusa riesce a salire in casa sua. Di lì a poco nasce una discussione e chiusa la porta della stanza la giovane si ritrova catapultata in un incubo.

Si innesca una lite: dagli atti giudiziari emerge che il ragazzo – difeso dall’avvocato Federico Bagattini – ha tirato fuori prima un coltello da cucina e poi un taglierino, minacciando di autolesionarsi.

La situazione precipita: il giovane si avventa sulla vittima, la immobilizza, la colpisce duramente. Poi la strangola e abusa di lei, nonostante i continui no e la resistenza.

Le urla richiamano l’attenzione della coinquilina, che irrompe nella stanza dell’amica e si trova davanti la scena. Lui si blocca, le due invece scappano e si rintanano nella stanza accanto e chiamano la polizia. Chiedono più volte al ragazzo di andarsene da casa, ma lui non si muove. Pochi minuti dopo arriva una volante.

Una volta intervenuti sul posto, il ragazzo si ribella alla vista degli agenti, che lo hanno anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza viene trasportata con l’ambulanza al pronto soccorso, dove i medici le prestano le prime cure ed è scatta il protocollo del codice rosa. Fino alla condanna di ieri, per il ragazzo, che nel corso del processo non ha mai negato le violenze, sono prima scattati agli arresti domiciliari e poi il divieto di avvicinamento con imposto un braccialetto elettronico (che tutt’ora indossa). "Siamo soddisfatti della sentenza – chiosa l’avvocato Cerquetti –, restiamo in attesa delle motivazioni".