Studio dei fenomeni climatici, arrivano le sentinelle meteo

Monitorare i cambiamenti climatici e i fenomeni meteorologici con le sentinelle meteo. Si tratta di un progetto di Citizens Science realizzato dall’Osservatorio Meteorologico dell’Osservatorio Polifunzionale del Chianti (Opc) in collaborazione con Lamma e CNRR-IBE. Il progetto vuole implementare precisione e tempestività dell’informazione relativa ad alcuni eventi meteo tra cui piogge, temporali, trombe d’aria, e tanti altri fenomeni che si possono verificare nel territorio del Chianti. L’obiettivo è quello di coinvolgere il cittadino. Sono una decina i nuovi volontari meteo dell’Opc, provenienti da varie aree della Toscana, impegnati ad inviare e segnalare notizie in merito a particolari eventi meteo. I volontari proprio recentemente hanno frequentato un corso di approfondimento su come effettuare le segnalazioni presso la sede fiorentina del Lamma. La Sentinella Meteo è un volontario formato attraverso un breve percorso formativo che userà l’App Sentinelle Meteo per l’invio della segnalazione, le modalità operative in caso di evento meteo.