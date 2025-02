La lotteria degli universitari, click day per assicurarsi la lezione in presenza

Firenze, 7 ottobre 2021 – Seguire una lezione universitaria in presenza? Missione (quasi) impossibile. Tanti studenti restano fuori perché non ci sono abbastanza aule, considerando che, nonostante l'obbligo di green pass, il distanziamento resta, anche se ridotto da 1,80 a un metro. Il meccanismo di prenotazione non garantisce una turnazione. E' praticamente un click day, con gli studenti che ogni mattina devono accedere alla piattaforma Kairos e prenotare le lezioni dei 10 giorni successivi. Ci vuole fortuna, per conquistare il diritto a seguire la lezione in presenza. E intanto le famiglie degli studenti, sopratutto quelli fuori sede, sostengono costi altissimi per consentire la frequenza dei figli all'università. Senza nemmeno la garanzia di trovare un posto a sedere in aula.

Per prenotare la lezione lo studente deve collegarsi e poi accedere alla piattaforma kairos.unifi.it, utilizzando il numero di matricola e la password scelta. Sul sito dell'Ateneo è consultabile anche il relativo manuale. Allo studente si ricorda che “è necessario aggiungere al proprio profilo su Kairos gli insegnamenti che desidera poter prenotare e che gli insegnamenti aggiunti devono essere afferenti ad un unico corso di studio. Si possono aggiungere al profilo anche altri tre insegnamenti, scelti liberamente da tutta l'offerta dell'Ateneo. E' consentito prenotare un'unica aula per ogni giorno, all’interno di ciascuna fascia oraria (se mattina o o pomeriggio), scegliendo fra gli insegnamenti inseriti nel profilo per i quali sono pianificate le lezioni in aula in presenza. Il rispetto della capienza dell’aula viene verificato dal sistema sull’intera fascia della mattina del pomeriggio. Ad esempio, nella fascia mattutina di un dato giorno di una data aula di capienza ridotta pari a 30 posti, potranno prenotare al massimo 30 studenti diversi, che si potranno distribuire in base alle rispettive prenotazioni sugli insegnamenti pianificati nell’aula.

E' possibile prenotare il posto in aula per le lezioni programmate nei successivi 10 giorni e le prenotazioni e cancellazioni sono inibite per le lezioni programmate nelle successive 48 ore. Un sistema complicato e chi non ce la fa a trovare il posto resta fuori e segue la lezione a distanza, come durante la pandemia. Una criticità che però potrebbe essere superata da inizio 2022. L'Università di Firenze fa infatti sapere che “sta lavorando per aumentare la disponibilità di posti nelle aule in maniera graduale, ferme restando le condizioni di sicurezza” e che “l'altro obiettivo di Unifi è favorire un principio di rotazione, consentendo così a tutti gli studenti interessati di poter frequentare le lezioni in presenza”.