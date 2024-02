"Studenti Udu esclusi e identificati durante l'inaugurazione dell'Anno Accademico a Firenze: caso nazionale di repressione del dissenso"

"Avevamo programmato una protesta pacifica, con l’esposizione di alcuni cartelli, ma siamo stati invitati a uscire e identificati". Diventa un caso nazionale quanto denunciato dagli studenti dell’Udu a proposito dell’inaugurazione dell’Anno Accademico. "All’evento erano stati invitati tutti i rappresentanti degli studenti – spiega Alberto Mini (Udu Firenze) -. Come Udu volevamo manifestare in modo pacifico e silenzioso la nostra opinione verso le degradanti condizioni in cui versa la comunità studentesca. Avevamo preparato dei fogli A3 con slogan e citazioni del Presidente della Repubblica sul diritto allo studio, ma la Digos ha scortato i nostri rappresentanti e il nostro senatore accademico fuori dal Teatro, impedendoci di partecipare". Gli studenti raccontano che, dopo l’identificazione, i l3 rappresentanti Udu sono stati trattenuti dalle 10.30 alle 12.30, "con la possibilità di andare in bagno dopo un’ora e sotto scorta. Alle ripetute richieste di spiegazioni – dicono - gli agenti continuavano a rispondere che stavano controllando le identità".

"Quanto accaduto secondo la denuncia dell’Udu è gravissimo – hanno dichiarato i componenti Pd delle commissioni VII di Camera e Senato - e appare una forma preventiva di repressione del dissenso che contestiamo con forza. La protesta pacifica è un diritto garantito. Presenteremo un’interrogazione al ministro Piantedosi e alla ministra Bernini e chiediamo alla Presidente del Consiglio se consideri normali in uno Stato di diritto questi comportamenti". "La contestazione deve far parte dei luoghi di formazione e cultura – hanno detto Dmitrij Palagi e Antonella Bundu (Sinistra progetto comune)".

Lisa Ciardi