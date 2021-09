Firenze, 16 settembre 2021 – Sono arrivati questa mattina in Italia 37 dei 45 studenti rifugiati destinatari delle borse di studio del progetto Unicore, University Corridors for Refugees, dell’Unhcr, che proseguiranno quest’anno il loro percorso accademico in uno dei ventotto atenei italiani. Fra gli studenti, atterrati a Fiumicino, anche un ragazzo e una ragazza che studieranno all’Università di Firenze.

Gli studenti del progetto, iniziato nel 2019, provengono da Eritrea, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Repubblica democratica del Congo e sono stati selezionati sulla base del merito accademico e della motivazione, attraverso un bando pubblico, da una commissione di selezione individuata da ciascuna università.

La studentessa si chiama Maymun e si iscriverà al corso di laurea magistrale ‘Geography, Spatial Management, Heritage for International Cooperation’. Mohamed studierà, invece, a ‘International Relations and European Studies’; entrambi provengono dalla Somalia. Insieme ai due studenti somali è arrivato in Italia anche un terzo giovane, Yakob, dall’Eritrea. Risultato terzo nella graduatoria del bando del progetto Unicore dell’Ateneo fiorentino, potrà studiare alla magistrale ‘Natural Resources Management for Tropical Rural Development’ grazie al contributo messo a disposizione dal Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell'Università di Firenze.