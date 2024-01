Studenti penalizzati. Un ostacolo allo studio

Nel magma dell’emergenza abitativa a Firenze, un dato emerge sopra gli altri. I prezzi altissimi dei piccoli appartamenti penalizzano gli studenti fuori sede, la categoria più fragile (perchè non ha ancora un lavoro) e che deve fare i conti con cifre insostenbili. Spesso sono le famiglie che da lontano sostengono i giovani che studiano qui. Altrimenti c’è solo la possibilità di studiare e lavorare: in molti trovano posti (precari) in bar e ristoranti per potersi permettere una stanza da pagare ogni mese. Ma così anche lo studio, spesso, ne risente.