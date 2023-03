Studenti nel video prodotto dalla Rai

Il progetto "Attraverso il Metaverso" è pronto a partire. Le iscrizioni si sono infatti chiuse domenica e nei prossimi giorni sei adolescenti del territorio saranno selezionati per la creazione del primo cortometraggio in realtà virtuale che sarà realizzato a Fiesole. "Siamo molto soddisfatti per l’inizio di questa avventura – dichiara l’assessore alle Politiche per lo sviluppo sostenibile e alla Scuola Gian Marco Cecchini – siamo molto curiosi di ciò che verrà prodotto". Il cortometraggio potrà essere visto attraverso un visore da indossare sulla testa. "I ragazzi avranno carta bianca. Solo la durata massima di 15 minuti è fissa. Il resto-prosegue l’assessore- dipenderà dalla loro fantasia: stesura, ambientazione, interpretazione".

Il progetto si articola su un programma di incontri settimanali e prenderà le mosse da una prima fase di conoscenza teorico-pratica del linguaggio per poi passare ad una fase più operativa con la scrittura del soggetto, fino ad una vera e propria pre-produzione dei contenuti audiovisivi in realtà virtuale.

La proiezione dell’elaborato finale è prevista nel mese di giugno. Durante il progetto i ragazzi verranno affiancati da Omar Rashid, esperto di produzione, comunicazione e regista. Le lezioni verranno arricchite dalla partecipazione di Federico Bondi e Francesco Matera, entrambi registi fiesolani, e di Giacomo Gandossi, producer. Intanto un rimo importante riconoscimento, è già arrivato. L’iniziativa del Comune di Fiesole ha infatti ottenuto la partnership di Rai Cinema Channel VR". La sezione più innovativa della piattaforma Rai Cinema specializzata in comunicazione nuovi linguaggi ha infatti concesso il logo.

