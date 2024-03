Studenti in corteo. A lezione di storia

Si parla da molti giorni degli scontri fra polizia e studenti a Pisa e a Firenze. Il giudizio è quello, preciso e rispettoso, anche del prestigio delle forze di polizia, del presidente della Repubblica Mattarella.

Inutile dire che chi sfrutta l’episodio di Pisa in particolare, non tiene di conto che su oltre mille manifestazioni pro Palestina, solo in pochi casi sono accaduti incidenti tra manifestanti e forze dell’ordine. Ma di questo si è parlato anche troppo: la polizia in Italia non è paragonabile, come forza repressiva, a quelle di molti altri Paesi. Invece per quanto riguarda i manifestanti si può ben dire che essi chiedono una "Palestina libera" probabilmente senza sapere che se non esiste uno Stato palestinese, la colpa storica è degli arabi e degli stessi palestinesi.

Nel 1947 le Nazioni Unite avevano deciso la creazione dello Stato di Israele per gli ebrei e dello Stato della Palestina che i Paesi arabi non vollero costituire. Infatti nel 1948, quando Ben Gurion proclamò la nascita dello Stato di Israele, tutti i Paesi arabi dichiararono guerra alla nascente nazione ebraica. Tre guerre e infiniti scontri da allora fino a oggi. Hamas non vuole lo Stato Palestinese ma la distruzione di quello di Israele: allora cosa vogliono gli studenti quando gridano "Palestina libera"? Sono due anni esatti che la Russia ha invaso l’Ucraina. Come mai nessuno organizza una manifestazione per la libertà e l’indipendenza dei popoli? E chi è che protesta contro Putin e la sua polizia e i suoi servizi segreti che arrestano e ammazzano i suoi oppositori politici e chi chiede la pace e la fine della guerra con l’Ucraina? Chi lo fa in Russia viene condannato fino a 15 anni di carcere. Gli studenti non hanno il diritto all’ignoranza e se non conoscono la storia, è giusto criticarli duramente.

Chi li corteggia e li blandisce con parole d’ordine che nulla hanno a che fare con la storia, contribuisce alla loro diseducazione. Anche i loro genitori e i loro insegnanti, se non sono per Putin o per Hamas, dovrebbero spiegargli bene le origini di queste tragedie, per poter manifestare con maggiore credibilità per le strade e per le piazze di Firenze e d’Italia.