La classe fa “forca” in blocco, ma esclude i compagni disabili. I genitori: “La scuola cosa insegna?”

Firenze, 13 maggio 2023 – È andata in classe come se nulla fosse, ma non ha trovato i compagni di classe, che avevano autonomamente organizzato una gita. Il loro istituto, un alberghiero della provincia fiorentina, non prevede gite scolastiche. Così, approfittando dell’assenza di alcuni giorni di un insegnante, la classe ha preso l’iniziativa da sé, escludendo però due compagni. Quelli più fragili, seguiti dal docente di sostegno.

È una storia che fa male quella che arriva da una scuola superiore nel Fiorentino. A raccontarla è la mamma di Giulia (nome di fantasia, ndr.), una ragazzina simpatica, dolce, empatica, purtroppo affetta da una malattia rara. La ragazzina è andata a scuola, come sempre. Ma ha appunto trovato i banchi vuoti. Classe deserta, nessun compagno. Oltre a lei, solo un altro alunno fragile ed il supplente, che mai avrebbe immaginato di trovare la classe assente in blocco. Ma com’è potuto avvenire? Tutto nasce nella chat di classe dove Giulia e l’altro compagno fragile “non sono mai stati inseriti”. E questo nonostante l’esplicita richiesta ai ragazzi da parte dell’insegnante di sostegno. Ma evidentemente per questi ragazzini la parola inclusione è un concetto vuoto, estraneo.

“Bella l'inclusione, vero? Specialmente quando abbonda sulla bocca di chi potrebbe fare la differenza e poi, sistematicamente, non fa nulla. Non so se sono più dispiaciuta o arrabbiata. Giulia mi ha consolata: ‘Non preoccuparti mamma, tanto non mi andava’…", racconta la mamma. Appena saputo quel che era successo, la signora non ci ha visto più. Ha accesso il pc e scritto una Pec al dirigente, al consiglio di classe, ai rappresentanti dei genitori e degli alunni, sottolineando come questo episodio, a suo dire non isolato, dovrebbe far riflettere tutta la scuola in quanto 'agenzia educante’.

“Giulia è una ragazza che sprizza vita da tutti i pori – racconta la donna, che è maestra elementare – è autonoma, con una consapevolezza incredibile della sua fragilità. Ha subito nella sua vita oltre 35 interventi chirurgici e ci sta insegnando tanto. È stata ed è una ricchezza; da quando è arrivata lei siamo diventati migliori. Dovrebbe chiamarsi ‘Resilienza’, tanto è forte. Ma soffre per l'isolamento in cui viene lasciata dagli altri: nella sua carriera scolastica non è mai stata invitata a una festa di compleanno e se propone a qualche coetaneo di uscire c'è sempre una scusa per dire ‘no' o rimandare. La verità è che il fattore estetico in questa società ha una valenza troppo forte”.

I genitori di Giulia hanno numerosi figli, tra biologici e adottati, e sono già nonni. “Combattiamo ogni giorno perché l'accoglienza e l'inclusione siano realtà. La scuola soprattutto questo dovrebbe insegnare ai ragazzi: i valori”, conclude la donna.