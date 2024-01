Studenti dell’Artistico al gelo . Scatta la protesta sotto il Comune

"Abbiamo freddo". Con diversi cartelli con vignette e disegni variopinti degni di studenti di un Liceo artistico, gli studenti dell’ex Istituto d’arte di via Giusti, ‘costola’ del Liceo artistico di Porta Romana, si sono presentati così davanti all’entrata del palazzo comunale di Sesto chiedendo di essere ricevuti dal sindaco Lorenzo Falchi. Il problema lamentato è proprio il freddo: il riscaldamento non funziona, ci sono temperature gelide nei laboratori e anche in alcune classi e, anche se la gestione delle scuole superiori in realtà è della Città Metropolitana, gli studenti hanno chiesto un appoggio al primo cittadino. "Siamo qui perché la nostra scuola da molti anni presenta problemi legati ai riscaldamenti – spiegavano ieri in piazza alcune rappresentanti degli studenti – e in più occasioni abbiamo richiesto l’intervento alla Città Metropolitana, ma senza che la questione sia stata mai risolta. Ora il problema si è riproposto: in alcuni laboratori, addirittura, abbiamo una temperatura di dieci gradi: non è possibile studiare e lavorare con l’argilla con una situazione come questa". Inizialmente il problema riguardava solo i laboratori, "ora si è esteso anche alle classi e due giorni fa hanno smesso di funzionare anche i termosifoni nei bagni. Non possiamo continuare così: abbiamo deciso di scioperare e di presentarci qui". L’intento è stato raggiunto perché il sindaco Falchi ha ricevuto una delegazione di studenti accompagnati dalla vicepreside della scuola: "Hanno pienamente ragione – è il commento del primo cittadino alla fine dell’incontro -. Da un mese il riscaldamento funziona a singhiozzo e non si trova una soluzione: è inaccettabile. Insieme agli studenti e alla vicepreside ho chiamato Sandro Fallani, sindaco di Scandicci e delegato della Città Metropolitana per l’edilizia scolastica nella Piana: si è preso l’impegno di incontrarli. Quindi ora chiederanno un incontro a lui e a Nardella, sindaco metropolitano, perché è giusto". Che quella scuola, dice Falchi, come anche il Calamandrei e altri plessi gestiti dalla Città Metropolitana, "abbia bisogno di interventi seri e importanti è chiaro. Vanno sollecitati, ma occorre che, alla fine, si prendano anche degli impegni. Gli studenti hanno tutta la mia solidarietà perché il problema esiste e spero che almeno quello del riscaldamento possa essere risolto velocemente".