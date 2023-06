Studenti Consiglieri per un giorno

di Manuela Plastina

Hanno un’età talmente giovane che spesso anche i loro nonni non possono ricordare in prima persona la tragedia della seconda guerra mondiale e delle stragi di innocenti. Ma gli studenti delle scuole medie di Bagno a Ripoli hanno potuto vedere coi propri occhi i luoghi dove la cattiveria umana ha perpetrato stermini e dolore. E hanno voluto raccontare loro stessi quello che hanno vissuto e provato nel pellegrinaggio della memoria, organizzato da Aned, nei campi di sterminio di Austria, Germania e Italia. Consiglieri comunali per un giorno, in una seduta straordinaria e aperta nella sala consiliare di Bagno a Ripoli, i 13 studenti della Granacci e della Redi hanno riferito la loro esperienza di viaggio con testi, poesie, video e immagini. Per la media di Ponte a Niccheri Amelie Loubat, Anita Vulpiani, Naima Turè, Giorgia La Scala, Benedetta Failla, Niccolò Gaggioli e Margherita Tonnesi e per la media di Bagno a Ripoli capoluogo Alexander Luccioli, Lucrezia Raso, Ittai Gean, Gabriele Calti, Giulia Mucci e Vittoria Minozzi hanno raccontato la loro visita e le proprie emozioni, con momenti di commozione. Presenti le dirigenti scolastiche dell’istituto Caponnetto Maria Luisa Rainaldi e dell’IC Mattei Amalia Bergamasco. La seduta è stata aperta dai saluti del sindaco Francesco Casini e del presidente del consiglio Francesco Conti.