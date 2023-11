Studentessa violentata nell’androne del palazzo

Una studentessa americana di 21anni è stata violentata e derubata in pieno centro di Firenze tra la notte di mercoledì e giovedì. La giovane, entrata in un palazzo di via Pellicceria, è stata aggredita alle spalle da due uomini: il tutto si è svolto nell’androne del condomino ed è durato pochi minuti, in quanto la ragazza sarebbe riuscita a divincolarsi e dare l’allarme. A violentare la studentessa sarebbe stato ’solo’ uno dei due aggressori. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti, in quanto la giovane non avrebbe fornito dettagli sulle fattezze dei due balordi, e la sua ricostruzione dell’agguato è avvenuta in due fasi. Alle 2 e 30 di notte, infatti, l’amica della 21enne ferma una pattuglia della polizia che in quel momento sta girando per le strade, e racconta che un uomo mezz’ora prima era entrato nell’androne del palazzo, aveva portato via il cellulare della studentessa americana e poi era scappato. Gli agenti chiedono se la ragazza è stata aggredita, lei risponde di no.

Un quarto d’ora dopo, però, dall’ospedale di Santa Maria Nuova la stessa volante viene contatta dall’equipe medico per segnalare l’attivazione di un codice rosa per violenza sessuale. La pattuglia corre all’ospedale e scopre che è la stessa studentessa vista poco prima ad aver denunciato l’abuso. Gli agenti registrano la seconda versione: la giovane è stata aggredita alle spalle da due persone, una di loro ha abusato di lei (mentre restano per il momento ignote le azioni del secondo), ha urlato ed è riuscita ad allontanare i due malviventi che nella fuga gli hanno rubato anche il costoso smartphone.

Le indagini sono in corso, la polizia sta setacciando le videocamere della zona ed è in attesa degli indumenti della vittima, su cui potrebbe esserci il Dna degli aggressori. Solo pochi giorni fa, una studentessa messicana di 20 anni, è stata seguita mentre rientrava in casa, in borgo Santi Aspostoli, rapinata del suo Iphone e vittima di un tentativo di violenza sessuale. Non è escluso che dietro ai due episodi ci sia lo stesso uomo.