Strufaldi e Davorio musica e solidarietà

Musica e beneficienza a HEarthbeat, Battiti del cuore e della terra. Il festival dedicato alle musiche del mondo vede stasera alle 21,30 il pianista Samuele Strufaldi in concerto con i Davorio al Circolo Il Progresso di Via Vittorio Emanuele II. Un live di grande interesse, perché mischia e integra fra loro i timbri, i suoni della musica guéré, del jazz e dell’elettronica, ma che soprattutto sposa e promuove il progetto della costruzione di una biblioteca - spazio comunitario per gli abitanti del villaggio di Gohouo-Zagna in Costa d’Avorio. Il musicista fiorentino, che oltre al piano suonerà il Rhodes, percussioni e live electronics, avrà al suo fianco alcuni tra i migliori giovani jazzisti toscani (Francesco Gherardi alle percussioni dum dum e alla voce, Stefano Tamborrino alla batteria, Andrea Mucciarelli alla chitarra, Alessandro Cianferoni al basso, Tommaso Rosati all’elettronica Andrea Beninati al cello), ma anche Dan Kinzelman al sax alto e clarinetto, Alain Franck Nahi alla voce, Boris Peirrou al djembe. Tutti insieme hanno realizzato l’album omonimo (Davorio) pubblicato su Música Macondo Records con 16 brani in vinile e musica digitale i cui proventi, insieme a quelli del concerto fiorentino e a quelli raccolti dalla pagina di raccolta fondi Go Fund Me, saranno utilizzati per la costruzione in Costa d’Avorio di questo spazio comunitario a disposizione delle famiglie locali, i bambini, i giovani e le donne e fungere da luogo di incontro.

Giovanni Ballerini