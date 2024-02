Strozzi-Lavagnini. Cambia il cantiere

Ancora cantieri della tramvia sui viali. Vanno avanti infatti i lavori di realizzazione della linea Fortezza-Libertà-San Marco. Dalle 21 di questa sera è in programma la modifica della cantierizzazione all’intersezione tra viale Strozzi e viale Lavagnini. Dal punto di vista della viabilità non ci sono cambiamenti: restano a disposizione due corsie per chi è diretto in viale Lavagnini e due corsie per chi è diretto al sottopasso Strozzi-Strozzi o alla corsia adiacente al sottopasso in direzione di Statuto/Strozzi.