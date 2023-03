Strettoia di Citille Le auto corrono "Almeno un autovelox"

I disagi nella strettoia di Citille sono un problema irrisolto da anni: i residenti si lamentano per le auto che passano a tutta velocità, soprattutto in discesa. E ugualmente da anni la richiesta è di regolare il transito in modo da agevolare lo scambio tra le auto che arrivando da direzioni opposte si incastrano nel punto più stretto. Non sono mancate le petizioni inviate nel tempo a più sindaci, che hanno risposto in varie maniere, ma per chi vive nella strettoia sempre in maniera inadeguata. L’ultimo atto in ordine di tempo arriva dal consigliere di Forza Italia, Luca Carti che ha chiesto di intervenire in via risolutiva. "Una analoga situazione – ha detto Carti – si presentò al Vingone vicino alla casa di riposo dello Spettacolo Viaggiante. Il Comune è intervenuto, per evitare pericoli, installando un autovelox per limitare la velocità e i pericoli per i pedoni". Carti ha chiesto al comune se, coi lavori in corso per la pubblica illuminazione, il comune intenda anche installare su Citille un autovelox o almeno "un idoneo sistema di dissuasione della velocità a tutela dei pedoni in particolare".