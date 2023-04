Stretta sui conti, ma nessun aumento

di Paolo Guidotti

E’ un bilancio particolare, quello 2023 per il Comune di Borgo San Lorenzo. "Un bilancio drogato dai fondi Pnrr", nota (sorridendo) il consigliere d’opposizione Leonardo Romagnoli. Sicuramente la quota di investimenti 2023, e per i due anni successivi, è più consistente del solito. Il sindaco Paolo Omoboni, davanti al consiglio comunale che ha approvato il bilancio preventivo, parla di 20 milioni di euro in arrivo dal fondo Pnrr. Poi ha aggiunto che "è bello avere i finanziamenti, ma dobbiamo anche spenderli". Rassicurando riguardo ai timori che qualche finanziamento si vada a perdere, perché legato ai piani metropolitani relativi ad esempio allo stadio Franchi di Firenze. "E’ stata convocata una riunione operativa dopo Pasqua – spiega – ma fonti europee ci hanno dato discrete rassicurazioni. Sul piano amministrativo sarebbe inammissibile vedersi togliere i finanziamenti: ci sono progettazioni già avviate. Noi, pur con fatica, stiamo rispettando i tempi e non venga in mente a nessuno di tagliare soldi ai progetti dei Comuni. Ripensamenti nazionali o europei sarebbero una sciagura per i Comuni e per il Paese".

L’assessore Carlotta Tai, Pnrr a parte, definisce il bilancio 2023 "un bilancio difficile: prima la pandemia e subito dopo gli aumenti pesanti dei costi energetici e delle materie prime, hanno avuto effetti pesanti sia sulle bollette comunali che sui costi dei servizi che il Comune eroga".

Nonostante le difficoltà ci sono però buone notizie: nessun aumento delle imposte, né delle tariffe sui servizi a domanda individuale. Invariate cioè le aliquote Imu, quelle del canone unico, le tariffe della mensa, dei trasporti, dei nidi e di tutti gli altri servizi scolastici.

Oltre a questo, è stato annunciato un ampliamento dei posti dell’asilo nido – "anche se – ha avvertito l’assessore Becchi – purtroppo non saranno ancora sufficienti". Poi l’aumento delle linee pedibus, l’attivazione del servizio prescuola in tutti i dodici plessi scolastici del territorio comunale, l’incremento di risorse investite nella mensa scolastica per offrire prodotti alimentari di qualità provenienti da produzioni locali, e uno stanziamento di 60mila euro per ore aggiuntive di educativa scolastica, oltre a quelle già finanziate attraverso la Società della Salute. Alla fine, sul piano politico, nessuna sorpresa: la maggioranza, Pd e gruppo civico, ha votato a favore, mentre contrari si sono dichiarati tutti e tre i gruppi di minoranza, Cambiamo Insieme Borgo in Comune e Cinque Stelle.