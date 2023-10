Street art al Russell Newton . Domani si inaugura ’Agorà’

Street art, festa grande al Russell-Newton. Domani alle 10,30 si terrà l’inaugurazione dell’opera di street art Agorà, di Guerrilla Spam. Partecipano il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, l’assessore alla Cultura di Scandicci, Claudia Sereni, la preside Anna Maria Addabbo, la consigliera metropolitana, Letizia Perini, Matteo Colombi di Publiacqua, Sofia Bonacchi e Gianluca Milli fondatori di Street Levels Gallery. L’opera Agorà di Guerrilla Spam è stata realizzata grazie al contributo del Consiglio Regionale della Toscana, nell’ambito del bando per la street art pubblicato con l’obiettivo di dedicare spazi pubblici e privati a questa forma di arte urbana e che ha permesso la realizzazione dell’opera nel cortile dell’istituto Russell Newton, di Publiacqua e della Città Metropolitana di Firenze tramite il bando per l’assegnazione di contributi straordinari a favore di chi opera in ambito culturale.