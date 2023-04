Strappa la catenina a una ragazza e cerca di colpirla al viso

Firenze, 10 aprile 2023 - Ha strappato la catenina al collo di una ragazza e poi per guadagnarsi la fuga ha cercato di colpirla al volto.

La ragazza, insieme a un'amica che era con lei, si è rivolta a due poliziotti liberi dal servizio che, in base alla descrizione delle due, hanno rintracciato il ladro notandolo mentre stava strappando una catenina ad un'altra vittima. Fermato, è stato arrestato.

È accaduto ieri sera intorno alle 22 circa, al Mandela Forum, dove era in corso un festival. L'uomo, 30enne, napoletano, denunciato per rapina impropria e arrestato per furto con strappo, è stato trasferito a Sollicciano in attesa del processo per direttissima