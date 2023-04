Strappa catenine d’oro Bloccato tra la folla

Decibel Eastern Edition al Mandela Forum, evento di due giorni, sabato 9 e domenica 10, al Nelson Mandela Forum, 24 ore di musica no stop. Una full immersion che ha riscosso un discreto successo di partecipazione. Compresa la presenza interessata di qualcuno che si è imbucato più che per la musica, per ‘rimediare’ la giornata.

Come? Rapinando alcune giovani ragazze, sorprese alle spalle. Tra gli spettatori, però, c’erano anche dei poliziotti, due agenti liberi dal servizio che hanno arrestato il presunto aggressore, un trentenne napoletano.

Due gli episodi poco edificanti che lo riguardano. Il primo intorno alle 22,15. Due ragazze esultano, applaudono, sono entusiaste di partecipare all’evento. Ma dietro di loro si avvicina un uomo. E’ questione di pochi attimi e lo sconosciuto strappa la collanina d’oro dal collo di una delle due. Lei se ne accorge, abbozza una reazione, lui non esita a tentare di colpirla in faccia, mentre l’amica cerca di soccorrerla.

L’aggressore si dilegua e si confonde tra i molti spettatori. Le due ragazze cercano aiuto. E lo trovano nei due agenti di polizia. Spiegano che cosa è accaduto e loro si mettono subito in cerca del malvivente: possibile, anzi probabile che quello tenti ancora di...allungare le mani su altre collanine d’oro. C’è insomma una speranza di beccarlo sul fatto. Va proprio così.

I due poliziotti hanno una descrizione sufficientemente precisa del rapinatore grazie al racconto delle prime due ragazze aggredite. Poco dopo vedono un sospetto, un uomo che si avvicina ad un’altra donna e tenta, secondo loro in modo inequivocabile di ‘prelevare’ la catenina anche a lei. Mentre è in azione, il trentenne si sente afferrare in modo energico e bloccare dalle braccia dei poliziotti. L’uomo viene portato in Questura e – esaurite le formalità del caso – è arrestato per furto con strappo e denunciato per rapina impropria. Viene quindi trasferito a Sollicciano nell’attesa del processo per direttissima.

