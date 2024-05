Strangolò la madre anziana: "Era incapace di intendere". Trasferito dal carcere a una struttura

È stato riconosciuto incapace di intendere e di volere Luca Fumagalli, 59 anni, che lo scorso 2 marzo strangolò la madre di 85 anni, Brunetta Salvestrini. A stabilirlo il perito Rolando Paterniti, mentre l’uomo è stato scarcerato dal carcere di Sollicciano e trasferito in una struttura psichiatrica. Il 59enne, difeso dall’avvocato Lapo Gramigni, è interdetto dal 2008 e da tempo in cura per gravi problemi psichiatrici. Adesso si attende l’avviso di conclusione delle indagini del pm Giuseppe Ledda. Fumagalli, quel pomeriggio, si era barricato nel loro appartamento in via Santa Lucia, nel quale la polizia ha dovuto fare irruzione. La donna è stata strangolata al culmine di una violenta lite.

L’uomo aveva iniziato a dare in escandescenze già nel pomeriggio, spingendo all’intervento un suo zio. Quest’ultimo è stato aggredito con un pugno e qualcuno ha chiamato l’ambulanza.