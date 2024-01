Stragi naziste I Comuni fanno rete. Sindaci uniti contro l’Avvocatura

CHIANTI

C’è rabbia per il ricorso accolto dall’Avvocatura della Stato contro i rimborsi chiesti alla Germania dai famigliari delle vittime delle stragi naziste avvenute in Italia. "Il comportamento ostile assunto dall’Avvocatura dello Stato equivale al tentativo, incomprensibile e inaccettabile, di annichilire la memoria ed ogni sua forma, espressione, traccia, testimonianza che da 80 anni grida giustizia e verità". Lo dicono i sindaci di 20 Comuni toscani teatro nel 1944 di stragi nazifasciste e deportazioni dopo aver appreso del ricorso che ha di fatto bloccato e allungato l’iter giudiziario delle prime sentenze emesse a favore dei familiari delle vittime delle stragi. A novembre Susanna Zanda del tribunale di Firenze aveva infatti condannato la Germania al riconoscimento della responsabilità dei crimini di guerra. Per i fatti di Pratale e per il massacro di Egidio Gimignani a San Donato in Poggio, del ‘44 nel comune di Barberino Tavarnelle. Una sentenza con la quale veniva riconosciuto un risarcimento dei danni nei confronti di Mirella Lotti, figlia di Giuliano, uno dei dodici contadini della strage di Pratale, e Katia e Sergio Poneti, nipoti di Gimignani. "Alla guerra che lo Stato dichiara ai cittadini rispondiamo con l’impegno a porre in primo piano la coscienza storica e la ferma determinazione ad ottenere giustizia", continuano i sindaci. Alcune azioni di contrasto sono già partite. Il sindaco di Stazzema Maurizio Verona ha scritto una lettera a Sergio Mattarella, il presidente del consiglio regionale Mazzeo si è assunto l’impegno a portare questo stesso argomento all’ordine del giorno in Regione, il senatore Dario Parrini chiede che il governo si esponga pubblicamente. Gli amministrahanno stabilito un piano di azioni congiunte come rete unitaria allo scopo di tutelare la memoria e sostenere le istanze dei familiari delle vittime.

Andrea Settefonti