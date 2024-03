Stragi naziste e risarcimenti negati . Il sindaco scrive ell’ex premier

Il sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli scrive all’ex premier Mario Draghi per la vicenda che ha visto l’Avvocatura dello Stato bloccare il risarcimento dei parenti delle vittime delle stragi nazifasciste avvenute a Pratale e San Donato in Poggio nell’estate del 1944 quando furono freddati a colpi di mitraglie dodici contadini e fu massacrato Egidio Gimignani, il partigiano torturato e sepolto vivo. Risarcimento previsto da uno speciale fondo istituito due anni fa dallo stesso Draghi quando guidava il governo. Baroncelli ai è rivolto all’ex presidente per chiedere giustizia rispetto all’atteggiamento ostile, dilatorio dell’Avvocatura dello Stato dopo la sentenza di indennizzo da parte del Tribunale di Firenze e chiede una riflessione a Draghi. E si chiede il sindaco, "ma l’Avvocatura dello Stato non dovrebbe difendere noi cittadini. Questo non è lo Stato che si pone a tutela della sua comunità perché se così fosse non contrapporrebbe la storia al diritto, la verità alla giustizia. La storia non si tocca". Il sindaco Baroncelli annuncia nuove azioni di contestazione insieme al senatore Dario Parrini e al coordinamento dei comuni toscani, teatro di stragi nazifasciste. "Anche se l’intento dell’Avvocatura dello Stato - dichiara il primo cittadino - è evidentemente quello di allungare i tempi e scoraggiare i familiari, alcuni dei quali già in età molto avanzata, noi continuiamo a batterci insieme, uniti, lo faremo con mobilitazioni e presidi che ci vedranno lottare in questa battaglia di civiltà e memoria al fianco dei cittadini e dei familiari delle vittime".

Andrea Settefonti