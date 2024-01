Stragi, la morale è unica. Giustizia negata e memoria offesa

Segue dalla Prima

Sandro

Rogari

D’altra parte, la Germania ha più volte invocato la corte di giustizia de L’Aia contro lo Stato italiano che, a dire del governo tedesco, avallava o promuoveva queste cause individuali.

Il decreto era solo l’ultimo atto di un processo iniziato nel dopoguerra e conclusosi con gli accordi italotedeschi del 1961 che, secondo la Repubblica federale, aveva chiuso ogni debito della Germania per i crimini del Terzo Reich.

Insomma, la soluzione Draghi era una sanatoria per chiudere con un modesto ristoro, in un clima ben diverso rispetto a sessant’anni prima, una questione antica e mai risolta. In mezzo stava la storia d’Europa e del mondo durante la guerra fredda e dopo; stava il desiderio di oscurare ed occultare per "superiori" necessità internazionali i crimini dei tedeschi che da aguzzini era divenuti alleati; infine stava la fine della guerra fredda e l’apertura, solo nel XXI secolo, dell’armadio della vergogna con i relativi fascicoli sui crimini tedeschi.

Insomma, in mezzo ci stavano sessant’anni di storia, ora divenuti ottanta. Ciononostante anche l’accesso a quel piccolo fondo istituito dal decreto Draghi è precluso dall’opposizione dell’avvocatura dello Stato su mandato del governo italiano. In fin dei conti, questo significa aver messo lo Stato italiano contro i suoi stessi cittadini nel disconoscere il diritto a un ristoro, se pure modesto, alla violenza subita dai propri antenati durante il passaggio del fronte dal nostro Paese.

Perché mai? Forse perché non si riapra un contenzioso potenzialmente infinito. Ma il dato di fatto sono la giustizia negata e la memoria nuovamente offesa.