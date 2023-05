Strage, l’anniversario Quel botto alle 1,04 Per Firenze fu la fine dell’innocenza

Firenze, 25 maggio 2023 - La fine dell’innocenza arrivò alle 1 e 04 del 27 maggio di 30 anni fa. Quel fragore che attraversò la notte primaverile di Firenze, oltre a 5 vite incolpevoli si portò infatti anche via l’idea che la mattanza mafiosa fosse un qualcosa di distante, di confinato altrove, che il Male non potesse arrivare fino a qui. E vero, nell’ottobre la mafia aveva fatto ritrovare a Boboli un proiettile di artiglieria in un ammonimento nero, ma nessuno ci aveva fatto caso, ritenendola un’appendice quasi folkloristica. Per questo, quando il 27 maggio 1993 la notte di Firenze tuonò svegliando mezza città, nessuno pensò alla bomba: "E’ scoppiata una caldaia", dissero tutti, compresi i primi cronisti che arrivarono ai Georgofili mentre dal ventre della Torre de Pulci, squarciata come una balena di pietra, usciva fumo e polvere. E anche quando davanti al cratere i poliziotti cominciarono a dire che "lì no, lì non c’erano caldaie, questa è opera di una bomba", in molti continuarono a scuotere la testa: ma perché mai si dovrebbe colpire Firenze? La città che si credeva esente dal Male. Che pensava che le sue luci di cultura e democrazia la tenessero al riparo dal buio dell’abisso mafioso. Forse anche per questo nemmeno il vigile del fuoco Gianni Innocenti volle credere ai suoi occhi. Quando con l’autoscala era penetrato fra le macerie ai piani superiori della torre, aveva intravisto ai muri fotografie che ritraevano una famiglia, poi un seggiolino da bimbo. "Ma allora qui viveva qualcuno..." si era detto fra sé. Ma quando vide fra i calcinacci spuntare un piedino, anche lui si fermò: "Sarà per forza una bambola, perché non può certo essere ….". Invece era davvero il piedino di Caterina, nata da appena 50 giorni e negata alla vita da uomini lupi venuti a seminare monte e distruzione come monatti del Male.

Allora Gianni prese Caterina senza vita fra le braccia, l’avvolse con un lenzuolo e la tenne stretta al petto come se fosse sua figlia, a lenire idealmente quello strazio che nessuno, uomo, dio o natura, poteva lenire.

La fine dell’innocenza avvenne allora. La Mafia aveva dimostrato di sapere esportare il suo Male ovunque. A Firenze e poi a Roma e poi a Milano, dove nei giorni successivi esplosero altre bombe. La certezza che l’Italia tutta era in trincea contro l’orrore mafioso che allargava i confini della sua geografia di violenza. "Giustizia non ti negare al desiderio degli Uomini, i tuoi bui carnefici scavali nel macigno del loro cuore nero, sii grande ancora una volta", implorò allora col suo animo di poeta Mario Luzi. E la Giustizia è sembrata ascoltarlo, ricostruendo tutto di quella notte, mandando in carcere i suoi esecutori e molti dei suoi ispiratori, Messina Denaro compreso. "La mafia è un cancro ma non è invincibile", ha ricordato non a caso l’altro ieri il presidente Mattarella.

Per questo, alle 1.04 del 27 maggio di ogni anno quando la Martinella rintocca nella notte, tutti noi torniamo allo strazio di quelle 5 vite innocenti ma anche alla certezza che la Giustizia dell’Uomo non ha ceduto al baratro, ma ha saputo riconoscerlo, inseguirlo e punirlo. Dimostrando come la fine dell’innocenza non si sia portata via anche quella voglia alta di convivenza civile che Firenze da sempre ha e che per sempre vuole avere. Un respiro, un conforto, il modo comunque migliore per sperare che quelle ore atroci non debbano essere mai più.