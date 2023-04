Strage di finestrini di auto in San Jacopino Risveglio amaro: "Qui succede di tutto"

Risveglio amarissimo ieri mattina per i residenti di via San Jacopino. Almeno sei nella strada le vetture razziate e con i vetri in frantumi. Alla fine il bottino per i ladri è stata poca cosa ma per i poveri automobilisti rimangono tanti danni e un regalo niente affatto gradito per la Pasqua. Le prime segnalazioni di danneggiamenti nella zona risalgono alle 19 del giorno prima. Una donna aveva lasciato la vettura per andare a fare spesa proprio in via San jacopino e al suo ritorno, dopo appena mezz’ora, ha trovato il finestrino della sua macchina. già in frantumi. Evidentemente il ladro, o il vandalo vandali come lo si voglia chiamare, ha agito insistendo nelle vie intorno alla piazza San Jacopino e via Ponte all’asse dove ieri mattina sono state trovate altre vetture con i deflettori in frantumi e razziate al loro interno. Sul posto i carabinieri. Non è la prima volta che in zona succedono episodi simili.

Solo qualche giorno fa infatti sul viale Redi sono state ritrovate quattro auto con le gomme a terra. "Avremo fatto a meno ma queste situazioni ormai segnalate più volte nel quartiere vasto di San Jacopino sembrano non arrestarsi. – scrivono i residenti riuniti in un comitato – A complicare il lavoro delle forze dell’ordine e polizia municipale che ringraziamo per quanto stanno facendo ci si mette la nuova norma Cartabia: molti reati prima procedibili d’ufficio ora sono considerati lievi e sono procedibili solo con denuncia o querela di parte". Il comitato raccomanda "a tutti i cittadini danneggiati di fare denuncia in qualsiasi ufficio di polizia".

Fattaccio anche in piazza Vittorio Veneto dove un uomo ha infranto il vetro di una Volvo parcheggiata per poi rubare un booster ricarica batterie, un kit di gonfiaggio per le ruote e un borsone con dentro una divisa delle Poste. Ma i carabinieri erano in agguato e non l’ha fatta franca. Tutto è accaduto verso le 23 di venerdì quando una pattuglia ha notato due soggetti che si aggiravano tra le vetture in sosta. I due, alla vista dei carabinieri, si sono separati con il risultato però di attirare ancora di più l’attenzione dei militari che prontamente sono riusciti a bloccare uno. Sottoposto a perquisizione l’uomo è stato trovato con la refurtiva ed è bastato poco ai militari per trovare l’auto con il vetro rotto. Il proprietario è stato rintracciato e ha confermato che quel materiale era nella sua auto. Il ladro è stato arrestato ma liberato dopo la direttissima: il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione in caserma.