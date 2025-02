Strade provinciali senza segnaletica: "Sono troppo rischiose"

Non bastano le curve, le salite e le discese, le frane. O, specialmente d’inverno, la nebbia sulle strade dei passi appenninici dell’Alto Mugello. Ma mancano le strisce laterali e di mezzeria sull’asfalto e di notte tutto diventa più complicato. E la gente di Firenzuola se ne lamenta da tempo. Alle proteste ora dà voce il capogruppo di maggioranza Stefano Pasqui: "Sono stato sollecitato da vari cittadini– dice -; in particolare le strade nelle quali la segnaletica orizzontale è assente o incompleta sono alcune strade provinciali, di competenza della Città Metropolitana di Firenze. Mi riferisco a quella che collega la strada della Futa a Bruscoli e quella del Passo della Raticosa – Piancaldoli. Mi appello alla Metrocittà: è necessario realizzare la segnaletica orizzontale in queste strade, al più presto. È a rischio la sicurezza di chi vi transit. Auspico dunque che la Città Metropolitana di Firenze intervenga celermente onde evitare il rischio che si verifichino incidenti".

Paolo Guidotti