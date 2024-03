Strade, lezioni alla guida sicura

La sicurezza stradale si impara a scuola. Sette classi delle terza media della Leonardo da Vinci di Signa hanno partecipato in questi giorni a un progetto che prevede due ore di approfondimento sui comportamenti da tenere alla guida per evitare rischi e incidenti. La prima ora è stata dedicata alla teoria, con l’ex comandante della polizia municipale di Signa, Alessandro Spinelli; la seconda ora invece è stata di pratica con Adriano Paoli, lo staff e i materiali dell’"Associazione Emiliano con noi per sempre". "Gli studenti hanno seguito le lezioni con grande interesse – spiega Paoli - compresi i professori, che ci hanno stimolato a proseguire questa iniziativa e a portarla avanti nel tempo. Ringraziamo la dirigente scolastica di Signa, Francesca Boni, insieme ai professori di ginnastica Rossana e Leonardo, che ci hanno fatto sentire tutto il loro appoggio, sostenendo il progetto, incoraggiandoci a organizzare ulteriori iniziative".