Strade e sicurezza Parte la petizione "Pericolo investimenti"

Una petizione d’iniziativa popolare per mettere in sicurezza la mobilità nella zona di via Luigi Gori e via Garibaldi. A chiederla è un gruppo di cittadini ed operatori commerciali della zona, che ha scritto al Sindaco Monica Marini. L’obiettivo della petizione è segnalare criticità nel tratto di strada comunale dal ponte sulla Sieve (via Luigi Gori) alla Piazza della Stazione (via Garibaldi). Secondo i cittadini ci sono auto che non rispettano il limite di velocità, attraversamenti pedonali poco visibili ed un’illuminazione stradale non sufficiente. "Quotidianamente - dice la lettera dei cittadini - chi risiede o lavora in questo tratto di strada rischia di essere investito". La richiesta dei cittadini è quella di effettuare una valutazione dello stato di sicurezza, oltre che augurarsi un maggiore rispetto da parte degli automobilisti. La proposta è quella d’installare strumenti di deterrenza specifici, come zona 30 ed attraversamenti pedonali rialzati, che ‘costringano’ a limitare la velocità.

Leonardo Bartoletti