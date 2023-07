Strade della Liberazione, Scandicci ricorda i Soldati Maori

Il ricordo per i soldati Maori, ha chiuso a Scandicci la giornata fiorentina del raid Gela-Milano sulle strade della Liberazione. La giornata era cominciata a Firenze, con l’arrivo dei mezzi storici, un convoglio composto da jeep della Seconda guerra mondiale più due automezzi pesanti della stessa epoca e una moto. I rievocatori, che stanno affrontando questo cammino sulle tappe più importanti della campagna d’Italia, hanno incontrato al cimitero delle Porte Sante l’assessora alla memoria di Palazzo Vecchio, Maria Federica Giuliani, e la console Usa a Firenze, Ragini Gupta. Dopo il tributo ai monuments men sulla tomba del tenente Hartt, il convoglio storico è arrivato fino a piazza della Signoria per ricordare l’arrivo delle opere d’arte trafugate dai nazisti, riportate a Firenze con un convoglio analogo. Poi i mezzi si sono spostati a Scandicci per ricordare i soldati Maori, che aprirono le porte alla liberazione di Firenze con la battaglia di San Michele a Torri. Sono stati accolti dal vicesindaco Andrea Giorgi e dall’assessore alla polizia municipale, Yuna Kashi Zadeh. Dopo la celebrazione (foto) sono stati salutati dall’imprenditore Paolo Nocentini, che possiede la fattoria di San Michele dove avvennero i fatti della battaglia. Ieri sera, sempre a Badia a Settimo si è tenuto il ballo di solidarietà in stile anni ’40 con l’intero ricavato devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti.

Memoria e solidarietà sono le parole d’ordine delle ‘Strade della liberazione’, il cammino che 5 jeep storiche stanno percorrendo da Gela a Milano. Un viaggio di 1600 km sulle statali organizzato dall’associazione HMV Italia nell’80° anniversario dello sbarco alleato in Sicilia che dette il via alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo.