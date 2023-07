Strade da rifare Ecco la mappa

Strade, marciapiedi ma anche aree destinate al parcheggio si rifanno il lifting con l’obiettivo di ‘colmare’ buche e avvallamenti, croce di automobilisti ma anche pedoni. Per la seconda parte del 2023 è infatti in via di definizione un nuovo pacchetto di manutenzione e riasfaltatura per un importo complessivo piuttosto cospicuo: circa 230mila euro. Tra le strade interessate dagli interventi anche il battutissimo viale I Maggio, una delle direttrici a più alto volume di traffico del territorio: qui i tratti che presentano ammaloramenti, in particolare per il passaggio dei mezzi, saranno oggetto di interventi di risanamento con base e binder. Diversa zona ma stessi problemi di usura del manto stradale quelli registrati in via Parri: anche in questo caso è prevista la fresatura della pavimentazione esistente e il rifacimento della sovrastruttura mediante tappeto di usura e bitume ed il successivo rifacimento delle parti più degradate.

Gli stessi interventi saranno realizzati anche in un tratto molto battuto del centro cittadino, via Mazzini, e riguarderanno in particolare due tratti della direttrice: quello compreso tra viale Giulio Cesare e via Presciani e quello da via Ferraris e via Mameli. Altre strade interessate saranno via Diaz, via Corsi Salviati, via delle Due Case e via Strozzi. Il pacchetto di opere inserito nella perizia appena approvata non si limiterà però a questi interventi: è prevista infatti la realizzazione di una serie di sbassi per l’abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni punti del territorio temendo conto anche delle segnalazioni arrivate dai cittadini. In calendario, inoltre, la riparazione della tubazione idrica all’interno dell’area a verde del Viale I Maggio.

Sandra Nistri