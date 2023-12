Strade buie. Ecco la nuova illuminazione

Sono iniziati, i lavori che prevedono l’aumento di punti luce in corrispondenza di alcuni tratti di strade comunali prive o carenti di illuminazione. Obiettivo dichiarato quello di potenziare l’efficientamento dell’illuminazione per garantire una migliore percorribilità e visibilità oltre che una maggiore sicurezza. Le strade interessate sono, via di Rimaggio dalla fermata ferroviaria fino a Santa Lucia, via del Fantone tra via di Sassoforte e via Valdirose e via Leonardo Da Vinci nei pressi dell’impianto sportivo de La Guardiana. Il costo totale è di 120.000 euro. "Con questo intervento - spiega il sindaco Bagni- andiamo a riqualificare il sistema di illuminazione. Parallelamente stiamo completando la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con altrettanti a tecnologia a led con risparmi in ambito energetico, economico e di inquinamento luminoso".