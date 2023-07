Strade buie e buche? Una foto, un clic e scatta la riparazione

Il Comune in presa diretta. Greve in Chianti ha attivato un servizio di segnalazioni al quale si accede dalla home page della rete civica. Si tratta di un nuovo canale di comunicazione telematico che vuole essere un servizio digitale, pensato per ridurre le distanze e per consentire ai cittadini di Greve di effettuare direttamente e senza attese le segnalazioni relative ad eventuali problematiche con un semplice click.

Criticità come manutenzioni stradali, illuminazione pubblica, rifiuti e altre problematiche potranno essere trasmesse attraverso un nuovo servizio di segnalazioni cui si accede dal sito web del Comune ed in particolare dalla homepage alla finestra verde collocata in basso "Sistema Informativo Territoriale" del Comune di Greve in Chianti.

Il link è https:cloud.ldpgis.itgrevesegnalazioni-urp. Per effettuare la segnalazione è necessario compilare il form online in tutte le sue parti, e inserire un recapito. In questo modo saranno inviati gli stati di aggiornamento della pratica. È anche possibile inserire una foto della problematica riscontrata ed utilizzare il sistema di geolocalizzazione del cellulare.

L’assessore ai Lavori pubblici Stefano Romiti è convinto che "il ruolo della nostra comunità, attenta alla vita amministrativa, sia in grado di fare la differenza. Le indicazioni dei cittadini sono fondamentali". Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico e-mail: [email protected]

Andrea Settefonti