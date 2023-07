Strade aperte Firenzuola riparte "Siamo pronti ad accogliere i turisti"

"Si può tornare a Firenzuola!": il messaggio lo lancia Francesco Guidarelli, vicesindaco, che invita turisti e cittadini a riprendere la buona abitudine di frequentare i luoghi e la natura firenzuolina. D’estate, ogni anno, l’Alto Mugello è meta di tanti fiorentini, e non solo, alla ricerca di fresco e verde. Ma quest’anno le frane causate dal maltempo e le strade chiuse, hanno bloccato tutto. Ma ora si può ripartire, è il momento di tornare. "Il comune di Firenzuola – dice Guidarelli – ed anche la Città Metropolitana di Firenze, si sono adoperati subito per il ripristino della viabilità. Le criticità che ancora permangono sono solo alcuni sensi unici alternati, ma tutti i nostri territori, compresi gli abitati di Giugnola e Piancaldoli, i più colpiti dagli eventi dello scorso maggio, sono raggiungibili e senza alcun pericolo. Non solo: non ci sono più neppure le limitazioni notturne per il traffico. Si può circolare liberamente". I paesini lungo la Futa, Traversa e Pietramala, Piancaldoli vicino al passo della Raticosa, l’oasi naturalistica del Covigliaio, il paradiso di Moscheta, lo stesso capoluogo, con il museo della pietra serena e la piscina, le piscine gelide e bellissime del fiume Santerno, sono tutti luoghi in cui trascorrere del tempo. E poi Firenzuola offre. È noto, una ristorazione di alta qualità, apprezzatissima dai turisti. "Il turismo – nota Guidarelli - è un elemento fondamentale per la nostra economia, soprattutto quello proveniente dall’Emilia Romagna che rappresenta l’80% del nostro indotto- Tornare a Firenzuola – continua il vicesindaco -, è anche un modo per aiutarci a ripartire, un modo per sostenere la nostra economia. In questi mesi di maggio e giugno, tutte le attività turistiche hanno perso dal 50 all’80% del fatturato medio, e da noi la stagione è corta". Infine, il vicesindaco di Firenzuola fa un ragionamento più politico: "Si parla molto – dice Guidarelli - di tutelare le aree interne, ma ci vorrebbero meno chiacchiere e più concretezza. E pensare a una strategia forte, una strategia che funzioni. Con gli eventi calamitosi di maggio abbiamo toccato con mano la grande fragilità dei nostri territori. Io credo che la strada maestra per scongiurare l’abbandono della montagna sia far pagare meno tasse a chi vive e lavora quassù. Defiscalizzare sarebbe un’iniziativa efficace per favorire la permanenza nelle aree interne".

Paolo Guidotti