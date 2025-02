Strada ghiacciata. Si ribalta con l’auto. Ferita una donna

Brutto scherzo giocato dal fondo ghiacciato ieri mattina sulla strada di Massorondinaio, nel Comune di Scarperia e San Piero. Poco prima delle 7.30, infatti, un’auto è sbandata colpendo un albero e ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118, i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, e la polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Mugello, che ha regolato la viabilità e controllato le condizioni di sicurezza della strada. Attivati anche i vigili del fuoco. Nell’urto è rimasta ferita una donna di 57 anni, che è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo San Lorenzo in codice giallo, fortunatamente non in gravi condizioni. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Quello della formazione di ghiaccio nelle ore notturne e mattutine, sulle strade montane e del fondovalle, rimane un pericolo concreto anche se durante il giorno le temperature sono sensibilmente più alte della media.