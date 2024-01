Strada Faentina Ancora guai. Caos e ponti da rifare

Lavori in corso sulla strada Faentina: presto il ponte in località La Brocchi a Borgo San Lorenzo verrà completamente demolito e ricostruito. E ci si prepara a intervenire anche sul ponte sulla Sieve, all’ingresso del capoluogo. Alla Brocchi il vecchio attraversamento da tempo aveva dato segni di cedimento, e per questo la Città Metropolitana di Firenze aveva istituito un senso unico alternato con semaforo, vietando l’attraversamento ai mezzi superiori ai 35 quintali. Poi si è realizzato il bypass a lato, per consentire la circolazione. Ed ora ci si prepara a demolire il ponte. Gli ultimi ritardi sono stati causati dalla necessità di spostare i sottoservizi, fibra compresa, da parte di Telecom. Ma ora tutto è pronto. Per alcuni giorni si chiuderà il ponte sperimentando il by-pass. Poi si procederà ad avviare la demolizione. Per il by-pass c’è una preoccupazione: la corsia è stretta, e I camion, in particolare quelli con rimorchio, rischiano di restare incastrati. E allora sarebbero dolori, perché non sarebbe affatto facile rimuovere il veicolo bloccato, causa la conformazione dei luoghi. Si sta così predisponendo una segnaletica aggiuntiva per rendere noto in modo inequivocabile il divieto di passaggio ai mezzi pesanti. E anche controlli costanti da parte delle forze dell’ordine. I lavori hanno una durata contrattuale di 300 giorni, con un costo di un milione e trecento mila euro. Altri cinque milioni e mezzo la Metrocittà ha già destinato a un altro ponte borghigiano, quello che attraversa la Sieve. Il progetto è pronto, ma per iniziare si attenderà che a La Brocchi il nuovo ponte sia pronto. Per non avviare due cantier in due km di strada. Il ponte sulla Sieve ha bisogno di essere consolidato, anche se non è nelle brutte condizioni di quello della Brocchi. Sarà allargato, anche con piste per pedoni e ciclisti, per aumentarne la sicurezza. "Sono investimenti di grande rilievo, per la sicurezza e il miglioramento della viabilità – sottolinea l’assessore Patrizio Baggiani -, ed è importante che la Città Metropolitana abbia deciso di investire oltre 6 milioni e mezzo di euro a Borgo San Lorenzo -. Siamo consapevoli che sono interventi che creeanno anche qualche disagio, con un appesantimento temporaneo del traffico pesante sul capoluogo. Purtroppo scontiamo le mancate scelte, con poca lungimiranza, dei decenni passati, quando non si dotò Borgo San Lorenzo di una vera e propria circonvallazione, e ora se ne pagano le conseguenze. Cercheremo di adottare ogni misura possibile, cabbiamo già concordato con la Metrocittà un serie di interventi, a loro carico, per i rifacimenti degli asfalti deteriorati dal traffico"

Paolo Guidotti